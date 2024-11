Luminitele de Craciun nu se vor mai aprinde in cartiere

Daca in anii 2022 si 2023, au fost montate ornamente luminoase pentru sarbatorile de iarna si pe marile bulevarde din Brasov (cum au fost, de exemplu, Calea Bucuresti, Bulevardul Garii, o portiune din Bulevardul Grivitei, strada Mihail Kogalniceanu sau strada Toamnei), in acest an nu se va mai intampla acest lucru. De asemenea, in acest an, Primaria Brasov nu are in plan sa impodobeasca nici brazi in cartiere.Potrivit explicatiilor reprezentantilor Primariei Brasov, pentru acest an a fost ... citește toată știrea