Luminitele de sarbatoare vor fi aprinse la Prejmer in 6 decembrie

Luminile de sarbatoare vor fi aprinse in Prejmer in data de 6 decembrie, de la ora 17.30.Sarbatorile de iarna se apropie, iar in acest sens, Autoritatea Publica Locala a comunei Prejmer, alaturi de mai multe firme partenere ce isi desfasoara activitatea in cadrul Parcului Industrial Prejmer, vor amenaja bradul si toata incinta parcului central din Prejmer, cu ornamente specifice sarbatorilor de iarna.Oricat ar fi de dificile momentele prin care am trecut sau inca trecem, trebuie sa nu uitam