Luna copilariei la AFI Brasov

Palmieri, papagali colorati, liane si alte minunatii de plante agatatoare transforma mall-ul intr-o fascinanta jungla. AFI Brasov ii invita pe cei mici si de ce nu si pe cei mari sa se bucure de experiente faine in iunie. Luna magica a copilariei.Din 27 mai, in noul decor exotic din AFI Brasov, copiii sunt asteptati sa descopere legendele Egiptului antic. In cadrul unei expozitii interactive aduse in premiera la Brasov. Expozitia Kids in ... citeste toata stirea