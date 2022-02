"Luna curateniei" din Brasov a intrat in etapa pregatirilor: 15 februarie - 15 martie, Comprest curata strazile

Operatorul de salubrizare Comprest SA a inceput de miercuri, 16 februarie, sa curete strazile din oras, actiune ce se va incheia in 15 martie, daca vremea va fi favorabila. Inceperea acestor lucrari a fost anuntata miercuri Primaria Brasov, care a precizat ca aceste interventii reprezinta o etapa premergatoare a campaniei "Luna curateniei".Prima zi in care echipele operatorului de salubritate au iesit in strada a fost 15 februarie, cand a inceput curatarea rigolelor de pe strazile principale, ... citeste toata stirea