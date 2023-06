Peste 168.000 de bebelusi s-au nascut anul trecut in Romania, cei mai multi dintre ei venind pe lume in septembrie. Dar situatia difera mult de la judet la judet, arata datele INS. A doua luna ca numar de nou-nascuti (la nivel national) este ianuarie. Desigur, daca scadem cele 9 luni de sarcina putem deduce si luna procrearii celor mai multi copii. Potrivit datelor INS, in judetul Brasov, cei mai multi copii se nasc in ianuarie.Cel mai mic numar de nasteri in 2022 a avut loc in decembrie (la ... citeste toata stirea