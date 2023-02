,,Luna iubirii" la Casa de Cultura din Victoria. Eveniment cultural organizat miercuri, 15 februarie

Miercuri, 15 februarie a.c. sala de lectura a Casei de Cultura din Victoria gazduieste un eveniment cultural-artistic organizat in cadrul Clubului de Cult-Iubire initiat in urma cu trei ani de Codrina Anghel, directoarea Colegiului Tehnic ,,Alexandru Barbat" din Victoria si presedinta Fundatiei Culturale ,,Negru Voda" din Fagaras in colaborare cu Casa de Cultura din Victoria. In fiecare luna, Clubul de Cult-Iubire ofera cate un eveniment artistic sub diferite tematici. Daca in luna ianuarie a ... citeste toata stirea