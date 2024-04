Luna martie, cea mai buna din acest an pentru Aeroportul International Brasov - Ghimbav

Aeroportul din inima Romaniei creste cu fiecare luna. Astfel, potrivit datelor raportate de conducerea Aeroportului International Brasov - Ghimbav, in luna martie a acestui an a fost atins recordul acestui an, respectiv 10.092 de pasageri si 143 de miscari aeroportuare. Comparativ, in luna februarie au fost 9.544 pasageri si 142 de miscari aeroportuare, iar in ianuarie - 8.249 de pasageri si 128 de miscari de aeronave. Tendinta va fi una crescatoare, estimeaza reprezentantii aeroportului, mai ... citește toată știrea