Luni incep inscrierile la Cresa nr. 9, de pe strada Apollo

De luni, 21 februarie, incep inscrierile la Cresa nr. 9, de pe strada Apollo. Unitatea de invatamant isi va deschide portile incepand cu luna aprilie.Brasovenii care locuiesc in cartierul Astra, isi pot inscrie copii sub 3 ani la cresa nr. 9, de pe str. Apollo, care isi va deschide portile incepand cu luna aprilie.Inscrierile se vor face online, de luni, 21 februarie, ora 10.00, si pana in data de 18 martie, ora 16.00. Aceasta cresa are o capacitate de 80 de locuri, fiind, ca si celelalte ... citeste toata stirea