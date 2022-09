Luni incepe anul scolar 2022-2023. Primul an fara semestre, teze si media anilor de gimnaziu pentru admiterea la liceu

Elevii si copiii de gradinita vor incepe anul scolar 2022-2023, luni 5 septembrie. Este pentru prima data cand scoala incepe atat de repede, in luna septembrie.Potrivit calendarului oficial transmis de Ministerul Educatiei, anul scolar 2022-2023 incepe in data 5 septembrie 2022 si se incheie pe 31 august 2023.Este pentru prima data cand scoala incepe atat de devreme pentru elevi. De altfel, noul an scolar vine cu mai multe noutati.Anul scolar 2022-2023 este organizat pe moduleStructura ... citeste toata stirea