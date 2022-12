Luni incepe distribuirea tichetelor de Craciun catre brasovenii cu pensii mai mici de 1.700 de lei

Din luni, 5 decembrie, seniorii din Brasov sunt asteptati la Directia de Asistenta Sociala Brasov pentru a-si ridica tichetele valorice distribuite in cadrul campaniei "Dar din suflet pentru seniori", cu ocazia Sarbatorilor de Craciun. In urma modificarilor aprobate in sedinta ordinara a Consiliului Local Brasov din 25 noiembrie, pot beneficia de aceste tichete sociale pensionarii care au domiciliul stabil in municipiul Brasov, au venituri de pana la 1.700 lei/luna si varsta de minim 63 ani ... citeste toata stirea