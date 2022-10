Luni incepe "Luna curateniei de toamna", la Fagaras. Programul de colectare a deseurilor vegetale

"Luna curateniei de toamna" la Fagaras, incepe luni 3 octombrie. Astfel, fagarasenii pot scapa de resturile vegetale din curti si din gradini.Primaria Fagaras si Serviciul de Administrare a Domeniului Public (ADP) incep campania de colectare a deseurilor vegetale.Colectarea deseurilor vegetale (frunze, resturi de flori si din gradina etc.) si a crengilor (din toaletarea arborilor si pomilor) care se produc pe perioada toamnei, incepe in data 3 octombrie si dureaza pana in 1 noiembrie. ... citeste toata stirea