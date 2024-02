Lupta antidrog: "Nu suntem inca acolo unde trebuie sa fim"

In ciuda numeroaselor intalniri, planuri de actiune, strategii si proiecte in domeniul prevenirii si combaterii consumului de droguri, autoritatile n-au inca strategia potrivita, care sa fie validata de rezultate pe teren.Consumul de droguri in Romania cunoaste o amploare tot mai mare, iar cifrele vehiculate la nivel oficial par sa fie mult mai mici decat in realitate. In urma unei noi intalniri organizate la Brasov, prefectul Catalin Vasii recunoaste ca avem mari dificultati in acest domeniu. ... citește toată știrea