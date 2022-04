Luptatorul dobrogean, devenit calugarul Nectarie la Manastirea Sambata. Colectivizarea in satele fagarasene

Nicolae Ciolacu, singurul supravietuitor al Rezistentei Anticomuniste din Dobrogea, a devenit monah la Manastirea Brancoveanu, unde isi doarme somnul de veciAsasinatul comandat de AlimanescuZoe Radulescu, fiica lui Gogu Puiu, copilul nascut in beciul SecuritatiiColectivizarea in satele fagaraseneProcesul de colectivizare a inceput violent in martie 1949. Decretul nr. 84 prin care se expropriau proprietatile mai mari de 50 de hectare a fost dat la 2 martie 1949 si s-a aplicat pe loc, ... citeste toata stirea