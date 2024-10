Lupul paznic la... combustibil

Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov au prins in flagrant delict patru persoane care furau combustibil din vagoanele cisterna ale unui tren de marfa. Dupa ce le-au cercetat identitatea celor patru, politistii au aflat ca doi erau, potrivit zicalei, lupi care pazeau oile."Joi, 24 octombrie, politistii au reusit prinderea in flagrant, in statia de cale ferata Sercaia, a patru persoane, cu varsta intre 36 si 55 de ani, in timp ce sustrageau cantitatea de 2.000 de litri de ... citește toată știrea