Lynx Festival II, o promisiune pentru o editie a III-a mai bogata

Peste 2.000 de spectatori, proiectii sold-out si dezbateri memorabile. Pe toate le-a avut Lynx Festival, singurul festival de fotografie si film documentar dedicat exclusiv naturii, de la noi din tara, in cele 6 zile de desfasurare, din 4 pana in 9 iunie, la Brasov.Evenimentul a inclus in programul sau 13 documentare lansate in ultimul an si apreciate in festivalurile din intreaga lume, inclusiv premiera "Wild Transylvania", a carei productie fusese anuntata chiar la festival, in cadrul ... citește toată știrea