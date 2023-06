Peste 1.000 de spectatori, proiectii sold-out si intalniri memorabile. Pe scurt, prima editie LYNX Festival, o initiativa marca Romania Salbatica, primul eveniment de fotografie si film documentar dedicat exclusiv naturii, care a avut loc la Brasov, in perioada 1 - 5 iunie. Festivalul a inclus in programul sau 10 documentare lansate in ultimii 2 ani si apreciate in festivalurile din intreaga lume, inclusiv castigatorul Oscarului la aceasta categorie in 2021, Profesoara mea, caracatita / My ... citeste toata stirea