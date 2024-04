Lynx Festival, intre 4 si 9 iunie

Brasovul va gazdui, intre 4 si 9 iunie, pentru al doilea an consecutiv, LYNX Festival, primul eveniment de la noi din tara dedicat exclusiv fotografiei si filmului documentar de natura, initiat de Asociatia Romania Salbatica si Asociatia Forona.Dupa ce anul trecut a inclus in programul sau 8 documentare internationale, toate sold-out, majoritatea in premiera in Romania, festivalul revine cu o noua selectie inedita care ii va incanta pe iubitorii de film si natura de toate varstele."Dintre ... citește toată știrea