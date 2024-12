Ma Ra Mu si Alexandra Fits, pe lista vedetelor care vor colinda in aceasta saptamana la Brasov

Seria de concerte si colinde oferite de municipalitate in cadrul evenimentului "Brasov, oras din poveste" continua si in aceasta saptamana. Cei prezenti in centrul orasului se vor putea bucura de colindele copiilor si corurilor locale, dar si de concertele cu cantece de Craciun ale unor artisti consacrati.Joi, pe scena din Piata Sfatului vor urca Corul de copii si adulti Waldorf Sophia, Grupul de colindatori "Corona" al Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov si ... citește toată știrea