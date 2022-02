Macron anunta ca va accelera dislocarea de militari in Romania

In contextul in care Rusia continua atacurile impotriva Ucrainei, iar razboiul de abia acum incepe, presedintele Frantei a anuntat ca va accelera dislocarea de militari pe teritoriul Romaniei, in cadrul NATO.Presedintele Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO, ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre armata rusa."Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui ... citeste toata stirea