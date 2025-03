Madalin Florian Suraru, a preluat pe 3 martie, functia de director al Politiei Locale Brasov

Madalin Florian Suraru l-a inlocuit pe Nicolae Aldea la conducerea Politiei Locale Brasov.Distribuie daca iti place!Prin dispozitia primarului George Scripcaru, incepand cu data de 3 martie 2025, Madalin Florian Suraru a preluat functia de director al Politiei Locale Brasov, dupa ce Nicolae Aldea a fost desemnat, la cerere, pentru alte atributii in cadrul municipalitatii.Madalin Florian Suraru, care are o vasta experienta profesionala in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Brasov, ... citește toată știrea