Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in data de 29 septembrie, este planificata o greva nationala in sectorul aeroportuar si aviatic pentru 24 de ore.Republica Italiana - Perturbari ale zborurilorMinisterul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in data de 29 septembrie 2023, este planificata ... citeste toata stirea