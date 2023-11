MAE anunta ca alte doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, sunt ostatici in Fasia Gaza.Ministerul de Externe anunta, marti seara, ca, dupa verificari, s-a stabilit ca alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, sunt ostatici in Fasia Gaza."In continuarea precizarilor transmise ... citeste toata stirea