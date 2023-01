Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de meteorologie si hidrologie, joi si vineri, o parte insemnata a teritoriului va fi afectata de caderi abundente de precipitatii sub forma de ninsoare, fiind emis un cod portocaliu pentru regiunile ... citeste toata stirea