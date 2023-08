Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile turce au anuntat ca, in noaptea de 22 august, in regiunea Canakkale, in apropierea satului Kayadere, situat in centrul acestei regiuni, a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o ... citeste toata stirea