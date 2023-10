MAE anunta ca inca 300 de romani urmeaza sa fie adusi in tara din Israel.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.El a explicat ca, pana in prezent, de la debutul conflictului, au fost organizate 18 curse pentru revenirea cetatenilor romani in tara.Compania ... citeste toata stirea