Un grup de 17 cetateni romani si familiile acestora aflati in Fasia Gaza au fost evacuati in Egipt. 220 de cetateni romani aflati in zona de conflict au ajuns pana acum in Romania.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca inca un grup de romani aflati in Fasia Gaza au reusit sa treaca in Egipt, relateaza News.ro."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, marti, 14 noiembrie 2023, in urma ... citeste toata stirea