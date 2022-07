MAE: O romanca a fost ucisa de un rechin in Marea Rosie din Egipt

O romanca a murit, duminica, in statiunea Hurghada din Egipt, in urma unui atac al unui rechin, a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Cairo a luat legatura cu autoritatile egiptene si a putut stabili circumstantele in care s-a produs incidentul.Este a doua victima, dupa ce o austriaca a murit din cauza unui atac similar.MAE a confirmat duminica moartea turistei romance care a fost atacata de un rechin intr-o statiune din Egipt."Ambasada ... citeste toata stirea