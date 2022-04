Maestrul Constantin Cotimanis pe scena Casei de Cultura Fagaras cu piesa ,,OLD LOVE" joi, 28 aprilie, ora 19.00. O distributie de exceptie

Iubitorii de teatru se vor reintalni cu maestrul Constatin Cotimanis pe scena Casei de Cultura Fagaras joi, 28 aprilie 2022. Piesa ,,Old Love" are o distributie de exceptie: Constantin COTIMANIS, Iulia DUMITRU, Ada DUMITRU si Adrian PADURARU. Spectacolul va incepe la ora 19.00."Old Love" sau "Iubire veche" este o comedie romantica in doua acte, cu note de drama personala, ce expune povestea cu final fericit, tip Hollywood, intr-un decor auster, constituit din cateva obiecte de mobilier alb, ... citeste toata stirea