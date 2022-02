"Magazinul clasei", o poveste despre modul special de a aduce la scoala copiii din comunitatile sarace

Programul "Magazinul clasei", gandit de Asociatia Eltera in judetul Brasov, a dublat, in unele situatii, numarul copiilor care frecventeaza scoala. Acolo unde statul esueaza, organizatiile non-guvernamentale demonstreaza ca nu era foarte complicat sa se obtina rezultate. O problema extrem de dificila pare cea a abandonului scolar, in special in mediile in care veniturile sunt modeste.Statisticile din Romania arata ca familiile care nu isi permit sa le cumpere copiilor haine, incaltaminte, ... citeste toata stirea