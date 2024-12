Magia Craciunului cu elevii de la Scoala Gimnaziala Harseni. Colinde, joc, voie buna si daruri de la Mos Craciun

Foto: Scoala Gimnaziala HarseniCa in fiecare an, Scoala Gimnaziala Harseni organizeaza la caminul cultural o frumoasa serbare dedicata sarbatorilor de iarna si Nasterii Mantuitorului. Joi, 19 decembrie a.c., caminul cultural din Harseni a rasunat de colinde.,,Magia Craciunului a rasunat din nou in Caminul Cultural de la Harseni cu joc, colinde, traditii, scenete si voie buna!" comunica unitatea de invatamant prin conducerea sa.Au urcat pe ... citește toată știrea