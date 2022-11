,,Magia iernii la Brasov" aduce bucuria sarbatorilor. Targ de Craciun si evenimente in mai multe zone din oras

"Magia iernii la Brasov" este conceptul dupa care va fi pregatit orasul pentru perioada sarbatorilor de iarna.Din 30 noiembrie, orasul imbraca hainele de sarbatoare. Deschiderea sarbatorilor de iarna si aprinderea luminitelor de Craciun vor avea loc la ora 18.30, in Piata Sfatului.Targ de Craciun, colinde, ateliere de fabricat decoratiuni si cadouri, Ziua Darniciei in Piata Unirii, patinoar gratuit in Piata Sf Ioan, cinema Stelarium in Piata Brassai si, nu ultimul rand, Banca de Cultura ... citeste toata stirea