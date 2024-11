Mahalaua AUR, adusa si la Brasov. Meci cu urlete si imbranceli Tanasa - Coliban

Imbranceli in sala de consiliu a Primariei Brasov, dupa sedinta de indata de luni, 11 noiembrie, la care au participat doar alesii locali ai USR. In sala se afla si deputatul AUR Dan Tanasa, cel care a candidat fara succes la functia de primar al municipiului Brasov. Acesta i-a strigat fostului primar Allen Coliban ca este mafiot si hot si ca a preferat sa acumuleze puncte electorale sustinand amenajarea unui parc in Centrul Civic al Brasovului, pe o proprietate privata, in timp ce pe terenul ... citește toată știrea