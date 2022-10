MAI, apel la soferii carora le expira permisul in urmatoarea perioada

MAI anunta ca permisele a sute de mii de soferi nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni. Acestia sunt rugati sa inceapa din timp formalitatile pentru a evita cozile.In perioada decembrie 2022 - februarie 2023 va expira termenul de valabilitate a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel national. Aceste documente sunt emise in perioada decembrie 2012 - februarie 2013, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.MAI atrage atentia celor care au permisul auto emis in ... citeste toata stirea