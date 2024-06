MAI: Aproximativ 11.000 de interventii in perioada 21-23 iunie

Aproape 11.000 de interventii au efectuat structurile de ordine publica in perioada 21 - 23 iunie, iar cele pentru situatii de urgenta au efectuat peste 5.600 de interventii, a informat luni Ministerul Afacerilor Interne intr-un comunicat remis presei.Potrivit sursei citate, primele zile ale minivacantei de Rusaliile ortodoxe au decurs fara incidente grave in planul ordinii si sigurantei publice, iar numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic decat in anii precedenti."In perioada 21 ... citește toată știrea