MAI: Au fost semnalate 277 de situatii de incalcare a legii. Un barbat a primit o amenda-record pentru alertare abuziva

MAI transmite ca in ziua alegerilor parlamentare au dat amenzi unor persoane care au reclamat nejustificat ca nu au fost lasate sa voteze. Un barbat din Alba a primit o amenda-record pentru alertare abuziva.Un numar de 277 de situatii de incalcare a legii au fost semnalate in contextul alegerilor parlamentare, insa dintre acestea 116 nu s-au confirmat, iar 22 sunt inca in curs de verificare, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI)."De la inceperea votarii, au fost semnalate 277 de ... citește toată știrea