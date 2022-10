Mai avea un pic si le strica DrugTest-ul: Cazul "7 medicamente"

Un sofer a fost prins la volan sub influenta a nu mai putin de 7 tipuri de droguri. Barbatul a incercat sa fuga de echipajul de politie, dar a fost ajuns si retinut de politisti. Intamplarea a fost povestita pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne."Cum a vazut masina de politie in spate, soferul a accelerat incercand sa se faca pierdut pe o strada laterala, dar a fost oprit in scurt timp de politisti.- Buna seara, de la Brigada Rutiera suntem. Va rugam sa ne prezentati documentele ... citeste toata stirea