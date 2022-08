Mai e un an la dispozitie pentru a-ti cumpara "ani de pensie"

Romanii mai au la dispozitie un an de zile, pana pe 31 august, 2023, pentru a-si cumpara vechime in munca, pe baza ordonantei speciale, nr. 163, din 2020.Daniel Baciu (foto), presedintele Casei Nationale de Pensii, a facut cateva precizari importante pentru cei interesati de aceasta procedura."Ordonanta nr. 163 pe 2020 prevede foarte clar, fata de celalalt act normativ care a fost in vigoare, ca perioada de completare a stagiului minim de cotizare sau a stagiului complet de cotizare este de ... citeste toata stirea