Mai exista oameni de omenie in Brasov

Desi uneori ne pierdem speranta ca mai putem recupera bunurile pierdute, omenia si spiritul civic pot contrazice asta. In aceasta situatie s-a aflat o tanara din Brasov, care si-a pierdut miercuri, 24 aprilie, portofelul, in care se afla o suma de bani, carduri si documente, si care le-a spus jandarmilor ca nu se mai astepta sa-l gaseasca, cu atat mai mult cu toate bunurile neatinse."Portofelul in cauza a fost inmanat joi jandarmilor de o ... citește toată știrea