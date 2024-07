Mai mult de jumatate dintre romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita si dau vina pe guvern

Mai mult de jumatate dintre romani considera ca tara se indreapta intr-o directie gresita, in principal din cauza modului in care este guvernata, indica un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.Peste o treime considera ca directia in care se indreapta tara este buna, pentru cei mai multi principalul criteriu fiind acela ca viata lor s-a imbunatatit. 34.9% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna, in timp ce 56.3% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii. 8.9% ... citește toată știrea