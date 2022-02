Mai mult de unul din sase apeluri la numarul 112 a fost alarma falsa. Ce risca persoanele care suna abuziv

Aproape 160.000 din cele 875.000 de apeluri la 112 de anul trecut au fost alarme false. Multe dintre acestea au necesitat punerea in miscare a unui aparat complex, cu zeci de persoane luate de la alte activitati pentru cateva ore 11 februarie este ziua numarului unic de urgenta 112, ca urmare a felului in care scriem ziua si luna in care ne aflam. Cu aceasta ocazie, politistii deruleaza o campanie prin care vor sa atraga atentia asupra consecintelor legale si psiho-sociale ale apelurilor false ... citeste toata stirea