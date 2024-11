Mai multe autobuze RATBV, vineri, la aprinderea iluminatului festiv. Frecventa mijloacelor de transport

RATBV mareste frecventa autobuzelor vineri, cu ocazia aprinderii iluminatului festiv in Piata Sfatului.In 29 noiembrie, incepand cu ora 18.00, se deschid oficial sarbatorile de Craciun in Brasov. Pentru ca brasovenii si turistii sa scape de grija gasirii unui loc de parcare, suplimentam frecventa mijloacelor de transport in comunMai sunt doar 2 zile pana cand Brasovul redevine orasul din poveste. In 29 noiembrie, la ora 18.00, aprindem luminitele bradului si iluminatul festiv in ... citește toată știrea