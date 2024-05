Mai multe curse RATBV pentru parada Junilor. Intre ce ore este blocat traficul

Coborarea junilor in cetate sau ,,Ziua de calari", cum mai este cunoscuta, este unul dintre cele mai importante evenimente ale Brasovului, care definesc istoria si traditia locuitorilor acestui oras. Ca de fiecare data, sarbatoarea junilor va avea loc in prima duminica dupa Paste, in duminica Tomii, adica, anul acesta, pe 12 mai.Parada celor 7 cete de juni, calari, aduce pe strazile orasului si la Pietrele lui Solomon zeci de mii de brasoveni si turisti, care vin sa se bucure de un eveniment ... citește toată știrea