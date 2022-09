Mai multe "indemnizatii de bunic" decat "ajutor de cresa privata", in Brasov

30 de solicitari de "indemnizatie de bunic" au fost inregistrate, in septembrie, de la inceputul acestui an scolar, de catre parintii care nu au mai prins loc pentru micuti in cresele de stat din oras. Potrivit reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala (DAS) Brasov, dintre acestea, 20 au fost acceptate pentru a intra in plata din octombrie.Cat despre "ajutorul de cresa privata", pentru parintii care nu au varianta "bunicilor", potrivit aceleiasi surse, au fost 4 solicitari, dintre care ... citeste toata stirea