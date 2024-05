Mai multe institutii de invatamant din Fagaras, dotate cu mobilier, materiale didactice si echipamente IT

Ma multe institutii de invatamant din Fagaras vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice si echipamente IT, printr-un proiect finantat prin PNRR.11 institutii de invatamant din Fagaras vor beneficia de echipamente IT, mobilier si materiale didactice, anunta primatul municipiului, Gheorghe Sucaciu.Vineri, 10 mai 2024, a fost semnat contractul de achizitie publica pentru furnizarea echipamentelor IT aferente proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a ... citește toată știrea