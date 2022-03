Mai multe mamici vor beneficia de trusoul pentru nou nascuti

Consiliul Local Brasov a aprobat in sedinta de plen din 29 martie modificarea programului "Trusou pentru nou-nascut". Mai exact, prin actul normativ aprobat marti, au fost introduse noi categorii de beneficiare.Astfel, aceasta facilitate se acorda si in cazul in care nasterea copilului poate fi atestata de medicul de familie al unuia dintre parintii copilului sau de un alt medic care isi desfasoara activitatea pe raza administrative teritoriala unde a avut loc nasterea, printr-un certificat ... citeste toata stirea