Mai multe ore de informatica si pentru toti copiii

Orele de informatica vor avea o pondere mai mare decat pana acum si vor fi pentru toti copiii, indiferent de nivelul de invatamant, a declarat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Agerpres. "Inca din acest an este cunoscut ca, bazate pe prevederile proiectului Legii invatamantului preuniversitar, cel putin 50% trunchi comun, 20% specializare, pana la 30% curriculum la dispozitia scolii, vor fi revizuite si aprobate in luna octombrie, cel mai tarziu in noiembrie, planurile-cadru ... citeste toata stirea