Mai multe parcari din centrul Brasovului ar putea fi desfiintate

Proiectul "Calea Verde" a Brasovului, pentru care Primaria Brasov a obtinut o finantare europeana pentru realizarea documentatiilor tehnice, a ajuns in etapa de avizare de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov. Draftul deciziei de incadrare a fost publicat in 6 februarie de APM pe site-ul institutiei, pentru a putea fi consultat de persoanele interesate.Prin acest proiect, municipalitatea brasoveana are in plan ca pe mai multe strazi din Brasov sa amenajeze benzi dedicate ... citeste toata stirea