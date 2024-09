Mai multe persoane din Budila, evacuate din cauza inundatiilor. Efecte ale vremii in 90 de localitati din 27 de judete

IGSU anunta ca s-au inregistrat efecte ale vremii in 90 de localitati din 27 de judete, printre care si judetul Brasov. Mai multe persoane din Budila au fost au fost evacuate, din cauza inundatiilor.Potrivit IGSU, duminica, in intervalul orar 07,00 - 24,00, in contextul manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au actionat in 90 de localitati din 27 de judete (Arad, Arges, Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, ... citește toată știrea