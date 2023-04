Ca in fiecare an, in Duminica Tomii (prima duminica dupa Paste) este Parada Junilor, cand cele 7 cete de juni coboara calare in Cetatea Brasovului, apoi merg la Pietrele lui Solomon. Pentru a se putea desfasura acest eveniment, vor fi instituite restrictii de circulatie, iar operatorul local de transport in comun va adapta programul mijloacelor de transport in comun, astfel incat sa fie facilitat accesul brasovenilor la parada.Astfel, RATBV va creste frecventa mijloacelor de transport de pe ... citeste toata stirea