Mai multe ulite din Moieciu vor intra in modernizare

Aflata pe lista destinatiilor turistice din judetul Brasov, comuna Moieciu mai are de lucru la infrastructura rutiera, avand in vedere ca mai sunt destule drumuri pietruite, care le dau batai de cap soferilor. Astfel, in perioada urmatoare, primaria Moieciu va realiza investitii la 8 strazi din satul Moieciu de Sus.In prezent, cele 8 strazi, cu o lungime totala de 3,79 km, sunt nemodernizate, suprafata carosabila fiind din piatra sparte. "Structura rutiera in ansamblu a acestor strazi nu ... citește toată știrea